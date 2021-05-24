اللواء قايدي يُؤكد على ضرورة حماية الفضاء السيبراني والدفاع عنه

أشرف اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، على مراسم إختتام ملتقى حول الأمن السيبراني والدفاع السيبراني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، أكد اللواء، على ضرورة تجسيد ووضع السبل الكفيلة بالتحكم في مجال الأمن والدفاع السيبراني، بما يضمن حماية فضائنا السيبراني والدفاع عنه.

بالإضافة إلى الحرص على تعزيز العمل والتنسيق المحكم مع كل الفاعلين الوطنيين من أجل فضاء سيبراني آمن وموثوق.

هذا وعرفت هذه الطبعة على مدار يومين، عدة مداخلات قيمة تكللت بإقتراحات وتوصيات هامة.

كما شكلت فرصة للخبراء المدنيين والعسكريين في الأمن والدفاع السيبراني لتبادل المعلومات والرؤى.

هذا وحملت هذه الطبعة، والتي تم تنظيمها بالنادي الوطني للجيش، عنوان: “رهانات وتحديات على ضوء التحولات الجديدة المتعددة الأبعاد”.

وأشرف اللواء قايدي على هذه الطبعة، بإسم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.