اللواء محمد بوطمنين في ذمة الله
توفي اللواء القائد السابق للقوات الجوية الجزائرية، محمد بوطمنين.
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أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المياه وتطهيرها "سيال"، عن انقطاع المياه على بلدية شراقة ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة.
وحسب بيان " سيال"، اليوم الجمعة، في أعقاب…
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لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، وقع صباح اليوم، في قسنطينة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الحادث تمثل في اصطدام سيارة…
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة متكونة من ثلاثة أشخاص.
وأضافت ذات المصالح أنه تم حجز 44 كبسولة…
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