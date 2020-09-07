اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران في ذمة الله والرئيس تبون يعزي

انتقل الى رحمة الله، اليوم الاثنين، قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران، اللواء مفتاح صواب، في المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.

واستفاد اللّواء صواب من تكفل طبي من المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لمصالحها بإحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ فيفري 2020.

وعاد اللواء الراحل يوم 4 أوت إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباءه المعالجون باستكمال العلاج بالمستشفى المركزي للجيش.

وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وإلى رفاقه في قيادة الجيش الوطني الشعبي.

وأشاد رئيس الجمهورية فيها بمآثر الراحل وبمساره الحافل بالعطاء الوطني الدائم في خدمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.

متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمّد هذا الوطني الوفي للشرف العسكري، ولرسالة نوفمبر المجيدة، بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.