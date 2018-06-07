اللواء هامل.. “أهدي هذا التقليد إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”

عقب التقليد بالميدالية الذهبية الخاصة بالمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية الذي منح للواء عبد الغني هامل شكرمن خلالها وزير الداخلية البرتغالي ايدواردوكابريتا.

كما قام اللواء بهذه المناسبة بإهداء هذا التقليد، باسمه وباسم أزيد من214 ألف شرطية وشرطي،إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

مبرزا أنّ هذا الإهداء السامي من كافة منتسبي الشرطة يأتي اعترافا للدعم اللامتناهي التي تحظى به المديرية العامة للأمن الوطني.

وكذا تثمينا لرؤية السديدة والتزامه الشخصي والدائم لرئيس الجمهورية في مجال إرساء أسس ومبادئ السلم والأمن الدوليين.