اللورد البريطاني غريمستون: الجزائر وجهتنا المفضلة للاستثمار وسأعمل على تشجيع ذلك

أكد اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير الدولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة البريطانية ان الجزائر وجهة مفضلة للاستثمار البريطاني.

ويأتي تصريح المسؤول البريطاني خلال لقاء الأعمال الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وقال “سأفعل كل ما بوسعي لتشجيع ذلك، لان الازدهار السائد يعتبر جيد بالنسبة للبلدين، وسنشجع المؤسسات البريطانية على الاستثمار بالجزائر”.

كما عبر الوزير البريطاني عن ارتياحه للإعلان الذي قامت به الحكومة الجزائرية بخصوص الاطار القانوني والمخطط الاقتصادي والاجتماعي المشجع للاستثمار

اعتبر المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، أن الجزائر باشرت مرحلة تغيير ايجابي.

وقال “زيارتي الأخيرة الى الجزائر جعلتني أحس بتفاؤل كبير وأني على قناعة بأن الجزائر باشرت مرحلة تغيير ايجابي”.

وأضاف “الاصلاحات الجديدة قد أدخلت قيم تجارية جديدة وفرص تنافس بالنسبة للمستثمرين الاجانب و الشراكات”.

وأكد استعداد المؤسسات البريطانية لدعم المقاولين الجزائريين الذين يبحثون عن استغلال اسواق افريقية جديدة.