الليبية للنقل البحري تدين اختطاف مديرها التنفيذي

أدانت الشركة الليبية العامة للنقل البحري، اختطاف مديرها التنفيذي خالد خليفة التواتي. من طرف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وجاء في بيان الشركة “تفاجأنا بعد ظهر اليوم وفي تمام الساعه 15:30 وبعد إنهاء مهامه ومغادرته المقر الرئيسي للشركة. قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية ( أبيض – أسود- رصاصي). يستقلها مجموعة من المجرمين بإختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري (خالد خليفة التواتي). حيث قامت بإعتراضه عنوةً في عرض الطريق وتم تهديده بقوة السلاح وإقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الأن .”

وأضافت “نؤكد أن عملية الإختطاف لا تعتبر إحتجازاً لحرية مواطن ليبي فوق ترابه وحسب، بل تتعدى ذلك على نطاق أوسع لتضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقياً على هذه المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات .”

كما أشارت الشركة أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة وبذلك تحمل المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية.

وأوضح البيان أن الشركة طالبت بالعمل بجدية تامة على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها ، وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية،خصوصا بعد توافر كافة الإستدلالات التي تحدد هوية المجرمين.

كما ناشدت -الشركة الليبية العامة للنقل البحري- المواطنين ممن لديهم أية معلومات عن الحادثة. التعاون بالإبلاغ عنها فورا لدى الجهات المختصة. مشددة على مطلبها التام بحرية وسلامة المدير التنفيذي للشركة كما هو مطلب كل إنسان ليبي حر، يضيف ذات البيان.