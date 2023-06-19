“الليغ1” تستعرض أهداف ولمسات شايبي

استعرض الحساب الرسمي لمنافسة “الليغ1” الفرنسية، أهداف ولمسات لاعب الخضر، ونجم نادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي.

وأكد حساب الدرجة الأولى الفرنسي، على فيسبوك، اليوم الاثنين، تتويج الدولي الجزائري، بجائزة أفضل لاعب شاب لموسم 2022-2023، في الاستفتاء الذي وضعه حساب “الليغ1” على تويتر أمام الجماهير.

كما استعرض بعد ذلك، حساب “الليغ1” في منشور آخر على فيسبوك. أهداف ولمسات نجم الخضر الصاعد، الذي فاز بالجائزة على حساب كل من لوكاس شوفالييه حارس نادي ليل. وبرادلي باركولا مهاجم أولمبيك ليون، وحبيب ديارا لاعب ستراسبورغ.

للإشارة فقد لعب شايبي مع تولوز، في الموسم المنقضي 41 مباراة وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.