شايبي يقترب من حسم جائزة جديدة في “الليغ1”

اقترب الدولي الجزائري، والنجم الصاعد لنادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي، من خطف جائزة أفضل لاعب شاب في الليغ1، خلال شهر أفريل الماضي.

ورشّح الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على “تويتر” شايبي للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب لشهر أفريل الماضي. إلى جانب كل من السنغالي حبيب ديارا لاعب ستراسبورغ، والنمساوي محمد شام ساراتشفيتش لاعب كليرمون فوت.

وقبل أقل من 24 ساعة عن نهاية التصويت، يتقدم نجم الخضر، بفارق كبير عن منافسيه.

حيث تحصل شايبي، على 75.1% من الأصوات، مقابل 15.9% لديارا و9.1 % للنمساوي محمد شام.

وقدم الدولي الجزائري، مستويات راقية في شهر أفريل المنصرم رفقة تولوز، الذي قاده للتتويج بـ “كأس فرنسا“، ولعب 4 لقاءات منها اثنين كاحتياطي، سجل خلالها هدفا وصنع آخرا.