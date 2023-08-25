الليغ1 تنوّه بتألق أوكيدجة أمام مارسيليا

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” بتألق الحارس الدولي الجزائري المعتزل، مؤخرا وحامي عرين نادي ميتز، أليكسندر أوكيدجة، في لقاء ناديه وأولمبيك مارسيليا.

وكان أوكيدجة، قد تألق بشكل ملفت للانتقباه في مواجهة ميتز و”لوام” الجمعة الماضية، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لكل طرف، ضمن الجولة الـ 2 من الليغ1.

ونشر حساب “الليغ1” عبر “فيبسوك” اليوم الجمعة، فيديو لأحد تصديات أوكيدجة أمام نادي الجنوب الفرنسي، وأرفقها بعبارة: ” الأخطبـــوط أوكيدجــــا”