المؤبد للارهابي “أبو الأسود” أخطر العناصر الإرهابية في الجماعات المسلحة في التسعينيات

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون دج،في حق الإرهابي الموقوف “ق. رابح” رئيس “اللجنة القضائية” والعضو في “مجلس العيان” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ووقعت العقوبة على المتهم، بعد التماسات النيابة العامة القاضية بتسليط حكم الإعدام في حقه، عن التهم المنسوبة اليه والمتعلقة بجنايات حمل سلاح ضد الجزائر،ارتكاب اعمال من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،الاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم.

كما وجهت لهم تهمة تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة،المساس بوحدة التراب الوطني،تكوين قوات مسلحة بدون إذن من السلطةو تهمة نشر التقتيل والتخريب.

بالأغضافة إلى تهمقيادة عصابات مسلّحة، صناعة وحيازة مواد متفجرة، على غرار تهديم بناءات ومنشات عمومية عن طريق تلغيمها،عدم الإبلاغ عن جنايات، السرقة الموصوفة، تكوين جمعية أشرار، مساعدة أفراد جمعية أشرار، إخفاء مجرمين، حمل سلاح محظور.