المؤبّد لبريطانية خطّطت للإعتداء على متحف

حكم في لندن على شابة بريطانية 22 عاما بالسّجن مدى الحياة لـ”تخطيطها لتنفيذ اعتداء” على المتحف البريطاني بمشاركة أمها وأختها الصغرى.

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، اليوم السبت.

وقالت المصادر ذاتها، إنّ حكما بالسّجن مدى الحياة صدر في حق الشابة البريطانية ريزلاين بولار عن محكمة اولد بايلي بلندن، وأرفق الحكم بفترة مؤكدة مدتها 16 عامان فيما حكم على أمها مينا ديش 44 عاما بالسجن 11 عاما بينها خمسة

سنوات مع وقف التنفيذ، أما شقيقتها صفاء بولار (18 عاما) فستعرف عقوبتها لاحقا.

وكانت النيابة، قد أوضحت أنّ بولار، كانت تنوي “مهاجمة المتحف اللندني أثناء الذّروة باستخدام أسلحة ناريّة وقنابل يدوية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنّ بولار خططت للهجوم بعد أن منعتها الشرطة من الالتحاق بخطيبها في سوريا.

وهو من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، عرفته عبر الإنترنت وكانت تريد أن تنفذ معه اعتداء انتحاريا.

وأضاف المصدر ذاته، أنّه بعد مراقبتها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب تم توقيفها بعد مقتل خطيبها الذي كانت وضعت معه خطة مهاجمة المتحف.

مشيرة إلى أنّه إثر توقيفها تكفلت أمها وشقيقتها وصديقة لهذه الاخيرة “21 عاما” باستكمال الأمر.

وتمّ توقيف الثلاثة في 27 أفريل الماضي واعترفن بالتّخطيط لعمل إرهابي.