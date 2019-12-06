المؤتمر الدولي للشباب الديمقراطي يُدين تورُط أوروبا بنهب الصحراء الغربية

صادق المؤتمر الـ20 للفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي “الويفدي”، بالإجماع على توصية حول الصحراء الغربية، اليوم الخميس.

وأدانت توصية المؤتمر الذي إحتضنته العاصمة القبرصية، نيقوسيا، الإحتلال المغربي وتورط الإتحاد الأوربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

واستعرضت التوصية أهم القضايا المتعلقة بقضية الصحراء الغربية معبرة عن ثبات موقف “الويفدي” من دعم حق الشعب الصحراوي في التحرر وفي دولته المستقلة.

وعرفت عملية المصادقة على التوصية عدة مداخلات متضامنة، كان من أبرزها مداخلة الوفد الدانمارك الذي وقف على موضوع نهب الثروات الطبيعية منددا بتواطؤ الإتحاد الأوروبي وفي مقدمته فرنسا واسبانيا ومطالبا باحترام الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص.

وجددت الفيدرالية الدولية التأكيد على جميع قراراتها وتوصياتها السابقة بشأن حق شعب الصحراوي في الإستقلال وتؤكد على موقفها الثابت إلى جانب الشباب الصحراوي وحقه في دولة حرة ذات سيادة.