المؤسسات اليهودية في فرنسا تضغط على مارسيليا للتراجع عن ضم عطال

دعى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إدارة أولمبيك مارسيليا، للتراجع عن خطوة التعاقد مع الدولي الجزائري، يوسف عطال.

وارتبط عطال، بنادي مارسيليا، الراغب في إعادته إلى أجواء “الليغ1” الفرنسية، خلال الصائفة الحالية، في صفقة مجانية.

وكان عطال، قد غادر فرنسا، جانفي الماضي، بسبب الضغط الكبير الذي عاشه من طرف السلطات الفرنسية والصحافة المحلية، اثر مساندته القضية الفلسطينية. ليلتحق بنادي أضنة ديمير سبور التركي، بعقد لـ 6 أشهر.

وطالب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، ممثلا في رئيس مقاطعة مارسيليا، في رسالة رسمية أمس الجمعة 5 جويلية 2024. من نادي “لوام” التراجع عن خطوة ضم لاعب الخضر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن التعاقد مع لاعب معادي للسامية. لا يتماشى مع قيم النادي، داعيا الأخير إلى الاستمرار في احترام مبادئه المبنية على الكرامة للجميع.

مبرزا بأن دخول عطال، إلى مارسيليا، يتنافى مع القيم الرياضية والمجتمع الذي يسيطر عليه الشعب الفرنسية، لاسيما منها العنرية ومعاداة السامية. التي ليس لها مكان في ملاعب فرنسا ولا في المجتمع.

وبذلك، أظهر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، مجددا حقده الكبير على الدولي الجزائري، يوسف عطال، وهو الذي ضغط في وقت سابق بشدة من أجل انزال أقصى العقوبات في حقه، لا لشيء سوى لأنه ساند القضية وتعاطف مع المظلومين.