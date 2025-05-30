المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار تتحصل على جائزة عالمية

تحصلت المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، وهي فرع مملوك بنسبة 100% لمجمع سوناطراك، على الجائزة المرموقة “جائزة خيار الجودة 2025″، من طرف الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

ويعد هذا التتويج، الذي يأتي للسنة الثانية تواليا، إنجازا جديدا في سجل المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار في مجال الجودة والقيادة.

كما تمنح هذه الجائزة تقديرا للمؤسسات التي تجسد قيما أخلاقية ومبادرات تبرز نجاحا استثنائيا في إدارة الجودة. وتسعى إلى تعظيم كفاءة خدماتها من خلال ممارسات قائمة على الجودة والتّميز.

وتم تسليم “جائزة خيار الجودة 2025” لعبد الغفور غلاب، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار. وذلك خلال حفل رسمي جرى تنظيمه سهرة يوم الخميس 29 ماي 2025. بفندق سكانديك غراند سنترال في العاصمة السويدية ستوكهولم .

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل كان مسبوقا في صبيحة نفس اليوم بندوة شارك فيه دبلوماسيون. ورؤساء شركات مرموقون، وخبراء دوليون في الجودة وجامعيون.

وألقى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار كلمة. استعرض فيها قدرة المؤسسة المستمرة على التكيّف مع أحدث التطورات التكنولوجية.

كما أشاد غلاب بالدعم المتواصل لمجمع سوناطراك والدور الكبير الذي لعبه في توفير البيئة الملائمة لتحقيق هذا الإنجاز المتميز.

ويعد هذا التتويج اعترافا دوليا بالدور الريادي الذي تلعبه اليوم المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار في مجال الجودة. ودليلا على قدرتها على التميز والابتكار والوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها وزبائنها.

كما كانت المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، قد نالت خلال السنة الماضية “جائزة أفضل قيادة في الجودة”. التي منحتها لها نفس الهيئة الأوروبية.