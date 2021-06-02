المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تدعو مكتتبيها لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI” المكتتبين الموّجهين للمواقع التي بلغت فيها نسبة الاشغال مراحل متقدمة التوجه لمديريات المشاريع من أجل إستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتبقية.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن بعض المواقع السكنية التي تشرف عليها المؤسسة عرفت تقدما معتبرا في نسبة الإنجاز. على غرار حي 100/ 488 مسكن ترقوي عمومي بورعدة الرغاية. عليهم التوجه إلى مديرية المشاريع الجزائر شرق ” الرويبة ” الجزائر العاصمة. كما يتعين على مكتتبي موقع 476 مسكن ترقوي عمومي علي صادق ببرج الكيفان التوجه إلى مديرية المشاريع الجزائر شرق ” الرويبة ” الجزائر العاصمة. ومكتتبي 200 مسكن ترقوي عمومي “ميموني” برج الكيفان التوجه إلى مديرية المشاريع الجزائر شرق “الرويبة”. الجزائر العاصمة.

أما مكتتبوا 300 مسكن ترقوي عمومي “سنتوحي” بهرواة، و128 مسكن ترقوي عمومي “علي عمران 15″ برج الكيفان، و104 مسكن ترقوي عمومي باش جراح، و512 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري التوجه إلى مديرية المشاريع الجزائر شرق ” الرويبة “.

في حين مكتتبوا 100 مسكن ترقوي عمومي ” les issers ” “يسّر” فعليهم التوجه إلى مديرية المشاريع بومرداس. و80 مسكن ترقوي عمومي واد فالي. التوجه إلى مديرية المشاريع تيزي وزو. في حين مكتتبوا 154 مسكن ترقوي عمومي واد غير التوجه إلى مديرية المشاريع ببجاية.