المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقدم مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة

قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الإثنين بتقديم مستلزمات ومعدات طبية كهبة لوزارة الصحة.

وحسب بيان للمؤسسة فإن العملية تمت بمعية شركائها الاقتصاديين وتحت اشراف وزارة السكن والعمران والمدينة، في إطار حملة مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)،

وقدمت المؤسسة هبة متمثلة في معدات ومستلزمات طبية إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلة في الصيدلة المركزية.

وتتمثل الهبة في 60 سرير للإنعاش، و60 فراش مخصص لأسرة الإنعاش matelas pour lit de réanimation، و60 طاولة سرير.

بالإضافة إلى 1500 طقم فراش أزرق Kit de literie bleu، و 120 أغطية سرير Parure de drap 03 pièces، ناهيك عن 65 غطاء سرير Couverture 01 place، و65 وسادة Oreiller Orthopédique و19 مكثف أكسجين محمول مزودة ببطاريات 5لتر

Concentrateur d’oxygène portable avec batterie 5 litre، بالإضافة إلى 26 مكثف أكسجين Concentrateur d’oxygèneو 10 مستخرج للأكسجين Extracteur d’oxygène