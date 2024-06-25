المؤسسة الوطنية للنقل البحري تصدر بيانا هاما للمسافرين

أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”. هو المصدر الرسمي للمعلومة الرسمية والصحيحة فيما يتعلق بالنقل البحري لفائدة زبائنها.

وأكدت المؤسسة إمتلاكها لصفحة رسمية وحيدة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. يمكن الولوج اليها عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/algerieferries. كما تسمح الصفحة لزبائن المؤسسة باستقاء المعلومات الرسمية والصحيحة فيما يتعلق بالنقل البحري. مشددة على أنها تتبرأ من أي صفحات أخرى تنتحل صفة المؤسسة وتقوم بالترويج لمعلومات مغلوطة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن هذا التوضيح، يأتي تزامنا وبداية موسم الإصطياف الذي يشهد توافدا كبيرا لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وذلك بغرض حسن تأطيرهم وتوجيههم للمصدر الرسمي للمعلومة.

كما ذكرت أنها كانت قد قامت، في وقت سابق، بتصميم وإنجاز موقع خاص بالحجوزات من قبل كفاءات جزائرية لتمكين المسافرين من إقتناء تذاكرهم إلكترونيا دون عناء التنقل والوقوف في طوابير الإنتظار.