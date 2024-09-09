المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تحذّر

حذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الاثنين، من بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، والوكالات التجارية التي تستعمل الرمز التجاري للمؤسسة بصفة غير قانونية.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإنه تم رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، وكذاالوكالات التجارية التي تستعمل الرمز التجاري للمؤسسة بصفة غير قانونية. وأضافت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أن تلك الصفحات والمواقع والوكالات تعرض خدمات حجز تذاكر بحرية عبر خطوطها.

وأكدت الهيئة ذاتها، أن موقعها الرسمي هو الفضاء الإلكتروني الوحيد الخاص بالحجوزات.

لافتةً إلى أنه يمكن للراغبين في حجز تذاكرهم، عبر مختلف الوجهات البحرية التي تقدمها، التوجه لإحدى وكالاتها التجارية الأقرب إليهم.

وفي ما يلي الموقع الرسمي لشركة Algérie Ferries:

https://afs.algerieferries.dz/booking/step1