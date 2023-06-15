المان سيتي يتخذ قراره بشأن مستقبل محرز مع الفريق

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز، مع فريقه مانشستر سيتي.

وحسب ماكشفه تقرير لموقع “The Athletic”، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر رياض محرز، رفقة زميليه المدافعين أيمريك لابورت و كايل ولكر، مرشحون لمغادرة السيتيزنس، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح المصدر، أن الثلاثي غير راض عن وضعيته، وتم ترشيحهم لمغادرة السيتي، كونهم لم يكونوا ضمن مخططات المدرب الإسباني بيب غوارديولا كثيرا هذا الموسم.

كما أضاف ذات المصدر، أن الجناح الأيمن للنادي الأزرق السماوي، رياض محرز يلقى إهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة لعرض الأهلي السعودي.