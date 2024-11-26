“المان يو” يفاضل بين آيت نوري وثيو هيرنانديز

رشّحت تقارير صحفية انجليزية، المدافع الدولي الجزائري، وظهير نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، للالتحاق بالعملاق مانشستر يونايتد، شهر جانفي المقبل.

وكشفت صحيفة “ذا صن” الشهيرة، بأن المدرب الجديد لـ “المان يو” البرتغالي، روبين أموريم، يصر على التعاقد مع مدافع أيسر، ووقع خياره على عدة أسماء، يتقدمها آيت نوري.

ومن جهته، كشف حساب “SPORT7” على منصة “إكس” بأن مسؤولي مانشستر يونايتد. يفاضلون بين آيت نوري، والدولي الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي اسي ميلان الايطالي.

ويعتبر آيت نوري، من بين أفضل الأظهرة في “البريميرليغ” هذا الموسم. بشهادة الصحافة البريطانية، وهو الذي شارك مع “الوولفز” في 12 مباراة. سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ما جعله هدفا لكبار الدوري الانجليزي الممتاز.