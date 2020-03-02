المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة يستقيل

طلب المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إعفاءه من منصبه.

وجاء طلب غسان سلامة بإعفاءه من منصبه لإسباب صحية وهذا بعد 3 سنوات من تعيينه كمبعوث اممي إلى ليبيا.

ونشر المبعوث الاممي عبر صفحته على التويتر “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”.

“وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار 2010 ، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

“لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

ويعتبر غسان سلامة سادس مبعوث أممي خاص وثاني مبعوث لبناني يتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.