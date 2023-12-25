المتحدث بإسم الصحة في غزة: 52 شهيدا وأكثر من 500 مصاب خلال الـ 24 الماضية

كشف المتحدث بإسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر ان هناك 52 شهيدا وأكثر من 500 مصاب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

حيث إستهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني المواطنين في الشوارع العامة في غزة.

كما باتت الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدماتها للمصابين الذين يصلون المستشفيات. اين وصلت نسبة الإشغال السريري في مستشفيات جنوب غزة إلى 350%.

في حين تتعامل الطواقم الطبية مع حالات إصابة لم تعهدها في الحروب السابقة.

ووجه المتحدث بإسم الصحة في غزة نداء بخصوص المساعدات الإنسانية وأكد أن التي وصلت لا تلبي احتياجات وزارة الصحة. مؤكدا ان الصهاينة يعملون على تصفية المنظومة الصحية في شمال غزة.