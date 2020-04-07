المتحدث بإسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون حالته مستقرة ومعنوياته لا تزال مرتفعة

أخبار العالم
  • -
  • 0
المتحدث بإسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون حالته مستقرة ومعنوياته لا تزال مرتفعة
بقلم فوزية.م

قال المتحدث باسم، رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن معنوياته لا تزال مرتفعة.

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاء للصحفيين،  إن “رئيس الوزراء، الذي نُقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف “استقرت حالة رئيس الوزراء خلال الليل ولا تزال معنوياته مرتفعة. تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس بدون أي مساعدة أخرى. لا تستدعي حالته استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802544

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com