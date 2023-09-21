المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نثمن عاليا مجهودات الجزائر لتسوية الأزمة في النيجر

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صامويل واربرغ، اليوم الخميس، أن الجزائر تلعب دورا مها. من أجل أمن واستقرار المنطقة، كما نثمن عاليا مجهوداتها لتسوية الأزمة في النيجر.

وفي تصريح للبعثة الإعلامية الجزائرية بيويورك قال صامويل واربرغ أن الولايات المتحدة الأمريكية. تتفق مع الجزائر فيما يخص انتهاج المسار الدبلوماسي والسلمي في حل النزاعات.

يشار أن هذه التصريحات جاءت على هامش أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.