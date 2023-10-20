المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة: كل مستشفيات قطاع غزة تلقت تهديدات بالقصف

كشف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، أن كل مستشفيات قطاع غزة تلقت تهديدات بالقصف من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وفي تصريحات له لقناة الجزيرة، أكد هذا الأخير بأنهم لن يتجاوبوا مع أي تهديدات من قبل الاحتلال الصهيوني بقصف المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف ذات المتحدث، أن خروج أي مستشفى عن الخدمة بسبب تهديدات جيش الإحتلال يهدد حياة المرضى.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، انه في حالة نفاد الوقود بشكل كامل فإن مستشفيات. غزة ستتحول إلى مقابر جماعية.

مدير مستشفى القدس بقطاع غزة: طلب منا إخلاء المستشفى

هذا وكشف مدير مستشفى القدس بقطاع غزة لقناة الجزيرة، أن جيش الإحتلال قال إن هناك عملية عسكرية. وإن المستشفى في خطر وطلب منهم اخلاءه.

وأوضح ذات المتحدث ان هناك أكثر من 12 ألف شخص في المستشفى.