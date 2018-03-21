المتحدث باسم عائلة القذافي: ترشح “سيف الإسلام” لرئاسة ليبيا أمر مؤكد ومحسوم

علق الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي.

على أنباء ترشح المهندس سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية، قائلا إن “سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه”.

وقال الصول انه لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم.

ولكن نجل الزعيم الراحل لن يتحدث بنفسه في مؤتمر اليوم في تونس، بل سيتحدث السيد أيمن بوراس.

وأضاف ان أيمن بوراس مكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي وتصريحاته تكون صادرة من عائلة القذافي.

لذلك فإن ما سيطرحه اليوم في المؤتمر الصحفي في تونس هو البرنامج الإصلاحي المستقبلي لسيف الإسلام القذافي بالفعل.

وعقد أيمن بوراس اليوم الاثنين ، في العاصمة التونسية مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

وتم طرح رؤية سيف الإسلام القذافي لاليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة.

كما تم التطرق خلال المؤتمر لاخر مستجدات المشهد الليبي الراهن، من ذلك انتهاء صلاحية الإتفاق السياسي من عدمه.