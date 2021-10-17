المتحف المركزي للجيش ينظم تظاهرة تاريخية تخليدا لمظاهرات 17 اكتوبر 1961

نظم المتحف المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى، تظاهرة تاريخية تخليدا للذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة المخلد لمظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فلقد تظمنت هذه التظاهرة إلقاء محاضرة تاريخية، وبعض الشهادات لبعض المجاهدين.

كما تم تنظيم معرض للصور، إشتمل على أهم المحطات التي عرفتها مظاهرات 17 أكتوبر 1961 ومشاهدا للقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون العزل في شوارع باريس.

وعرفت هذه التظاهرة مشاركة طلبة المدارس وأستاذة جامعيين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي.