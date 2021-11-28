المتحوّر الجديد “أوميكرون” يلغي سفرية المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا

قرّر المسؤولون عن المنتخب الوطني لـ “الحمل” بالقوة إلغاء السفرية إلى جنوب إفريقيا رسميا، لتفادي نقل الفيروس الجديد “أوميكرون” إلى الجزائر.

وأجبر المسؤولين في الجزائر عن إلغاء رحلة المنتخب بعدما تيقّن أن الدول المجاورة لجنوب إفريقيا أغلقت رسميا مجالها الجوي.

وكانت أكثر من خمس دول عربية قد ألغت كل رحلاتها إلى العاصمة جاوهنزيورغ بما فيها رحلات الرياضيين.

والأمر يتعلّق بكل من البحرين. السعودية. قطر. مصر. الإمارات في إنتظار القرار النهائي الذي سيصدر قريبا من السلطات الجزائرية.

يذكر، أن المنتخب الوطني كان بصدد التنقل إلى الجنوب الإفريقي للمشاركة في بطولة إفريقيا لذات المنافسة.

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وإعتبر وزير الصحة بجنوب إفريقيا “جو باثلا” أن القيود التي فرضتها بعض الدول على بلاده بسبب المتحور أوميكرون جد قاسية.

وقال “جو باثلا” أن قرار بعض الدول في منع الرحلات مع بلاده قرار غير مبرر ويؤدي إلى نتائج عكسية. حيث سارعت بعض الدول إلى منع السفر إلى جنوب إفريقيا وبعض الدول المجاورة لها لمحاولة إحتواء المتحور الجديد ومنع إنتشاره.

كما إنتقد الناطق باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا “كلايسون مونييلا” هذا القرار المفاجئ، وغلق الحدود لبعض الدول في وجه مواطنيها. مشيرا إلى أن تلك الدول ألقت اللوم على جنوب إفريقيا بشأن المتحور الجديد. بدلا من التعاون معها لمعالجة الوضع وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا إلى 53 إصابة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. من بين 2928 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، أن الإصابات بها بالفيروس في تبقى قليلة مقارنة ببعض الدول الأوروبية. موضحة أن بعض البلدان التي تتفاعل الآن بهذه الطريقة القاسية مع جنوب إفريقيا، لديها معدلات إصابات يومية تفوق 50 ألفا.

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