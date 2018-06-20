المترشحون الأحرار لهم فرصة اجتياز البكالوريا مرتين فقط

وزيرة التربية توجه رسالة قوية للمترشحين الأحرار عشية «الباك»

اعتماد البطاقة التركيبية وتخفيض أيام البكالوريا سنة 2020

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه سيتم، مستقبلا، تحديد عدد مرات اجتياز امتحان البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار الذين يمثلون 40 من المئة من مجموع المترشحين، مشيرة إلى أن بعض المترشحين اجتاز البكالوريا أكثر من 10 مرات.

قالت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إن المترشحين الأحرار لامتحان البكالوريا يشكلون نسبة غياب كبيرة في امتحان البكالوريا، وعادة ما تكون نسبة الغياب لدى هذه الفئة جد مرتفعة وتتراوح بين 30 و35 من المئة.

وكشفت الوزيرة أن عددا من المترشحين يوجد منهم من اجتاز الامتحان للمرة العاشرة أو أكثر، ومنهم من نجح سابقا في نيل الشهادة ويريد معدلات أكبر من أجل التخصص، ومنهم موظفون يسعون للترقية. من جهة أخرى، نفت الوزيرة حسبما نقلته «الإذاعة الجزائرية» رفض الحكومة مشروع إصلاح نظام البكالوريا ومقترح تخفيض عدد أيام البكالوريا من 5 أيام إلى 3 أيام، موضحة أنه يجب إصلاح الطور الثانوي قبل أي إعادة تنظيم عميقة لامتحان شهادة البكالوريا، التي يجب إعادة النظر فيها. وأضافت المسؤولة ذاتها أن مصالحها تهدف إلى الوصول إلى شهادة بكالوريا ذات مصداقية ونتاج عمل وجهد مستمر، وليس عن طريق ضربة حظ أو غش، من خلال اعتماد المراقبة المستمرة ابتداءً من السنة الثانية ثانوي، وقالت إنها ستكون جاهزة خلال 2020، إذا ما تمت مباشرتها خلال 2019 وحظيت بموافقة الحكومة.

من جهة أخرى، قالت بن غبريت إن امتحان شهادة البكالوريا المقرر اليوم، لن يشهد تسريبا للمواضيع بالنظر إلى الإجراءات البيداغوجية والأمنية، التي تم اتخاذها في سبيل الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا.

وأوضحت بن غبريت، أنه تم تأمين وحماية الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، حيث يتم إعداد المواضيع، فضلا عن تأمين الموقع الإلكتروني لمركز طباعة ومراكز حفظ مواضيع الامتحان، من خلال وضع أجهزة تشويش على الأنترنت وكاميرات مراقبة، زيادة على تأمين مسار هذه المواضيع، مشيرة إلى خفض مراكز حفظ المواضيع من 414 إلى 66 مركزا من أجل التحكم فيها وتفادي سيناريو دورة جوان 2016.