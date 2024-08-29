المترشح تبون: ألتزم بتوفير كل الإمكانيات بالجنوب لتجسيد المشاريع في كل المجالات

قال المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر القادمة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه يلتزم بتوفير كل الإمكانيات لتجسيد المشاريع بمناطق الجنوب في كل المجالات.

وأضاف المترشح تبون خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات لجانت، في إطار اليوم الـ15 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، “أن شباب الجنوب يجب أن يعيش في ظل الإطار الذي يضمن له العيش الكريم”.

وتابع المترشح الحر بقوله: “ألتزم بتوفير كل الإمكانيات لتجسيد مشاريع في كل المجالات إذا ما منحني الشعب ثقته”.

وبعد أن أشاد عبد المجيد تبون “بالرضى الذي يبديه الشباب الجزائري في بلادهم اليوم، لا سيما وأن كثيراً منهم ذهب لجلب تجارب من الخارج” لفائدة الوطن، دعا شباب جانت والجنوب عامة إلى استحداث شركات ناشئة في مجالات الفلاحة والمواشي وكذا السياحة والخدمات متعهدا بـ “دعمها من أجل تحقيق التنمية”.

وبعد أن نوه المترشح الحر عبد المجيد تبون بدور سكان منطقة جانت، على غرار كافة مناطق الجنوب، في حماية الوطن، أكد التزامه في حال ما إذا جدد فيه الشعب ثقته يوم 7 سبتمبر “بعقد اجتماع الحكومة في جانت لتسجيل كل مطالب سكانها مثلما كان عليه في السنوات الأخيرة بخنشلة وتسمسيلت وتندوف”، مضيفا أنه “يعرف كل مطالب وحاجيات سكان” هاته المنطقة التي يجب -كما قال – أن تعرف ديناميكية تنموية أكبر.

فتح معابر مع دولتي النيجر وليبيا

كما تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بـ “فتح معابر مع الدولتين الشقيقتين النيجر وليبيا واستحداث مناطق حرة”، لا سيما – كما أضاف – وأن “الجزائر اليوم إنتاجها قوي في عدة مجالات، كالصناعة الصيدلانية والكهرومنزلية والصناعات التحويلية” ومجالات أخرى تسمح لها بالتسويق في دول الجوار.

كما تعهد عبد المجيد تبون بـ “تطوير السياحة الصحراوية بصفة عامة وجانت بصفة خاصة، من خلال تقديم العديد من التسهيلات”، مشيرا إلى أن جانت “لديها إمكانيات معتبرة للتنمية في قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات”.

وخلال هذا التجمع الشعبي ذكّر المترشح الحر عبد المجيد تبون بما تم إنجازه منذ 2019 إلى اليوم، لا سيما “مواجهة العصابة التي استنزفت أموال الشعب، وإعادة بناء ما تم إفساده، واسترجاع عافية الاقتصاد والمجتمع وتجسيد الالتزامات الـ54، تيمناً بنوفمبر 1954″، مؤكدا أنه تم خلال السنوات الأخيرة “إرجاع الجزائر إلى سكتها الصحيحة” بدليل – يضيف عبد المجيد تبون – “تسجيل العديد من الإيجابيات البادية بوضوح في عدة مجالات”، واسترجعت الجزائر مكانتها المرموقة في المحفل الدولي.

وجدد عبد المجيد تبون التزامه بالاستمرار في “الوفاء لعهد الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار”، مبرزا مواصلته الدفاع عن القضايا العادلة في العالم والشعوب “المقهورة والمظلومة”، وخص بالذكر القضيتين الفلسطينية والصحراوية، إلى جانب دعم ومؤازرة دول الجوار “كالنيجر الشقيقة”.

وأوضح المترشح الحر في هذا الإطار قائلا: “الجزائر بلد خير وتحب الخير للجميع وتحارب الطغيان وستواصل على هذا المنوال”.

وفي ختام التجمع، دعا عبد المجيد تبون إلى “الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر القادم لتجديد الثقة في شخصه لمواصلة الإنجازات” التي ينتظرها الشعب.