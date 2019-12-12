المترشح عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة

أدى، اليوم الخميس، المترشح عبد القادر بن قرينة، واجبه الانتخابي الرئاسي، بالعاصمة.

وقام بن قرينة بالإنتخاب في مدرسة، أحمد عروة بوشاوي في الشراقة.