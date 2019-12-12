عاجل

المترشح عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
المترشح عبد القادر بن قرينة يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة
بقلم أسماء.ع

أدى، اليوم الخميس، المترشح عبد القادر بن قرينة، واجبه الانتخابي الرئاسي، بالعاصمة.

وقام بن قرينة بالإنتخاب في مدرسة، أحمد عروة بوشاوي في الشراقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740206

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com