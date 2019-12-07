المتهم بالجوسسة كان على علاقة مباشرة بالمترشح بن فليس

أفادت المعلومات الأولية أن علاقة المدعو “صالح.ب” المتهم بالتجسس وتم توقيفه منذ أيام على مديرية المترشح بن فليس على علاقة مباشرة بالأخير.

وتشير المعلومات الأولية التي تحوز عليها “النهار أون لاين” إلى أن المعني تتجاوز علاقته بالمديرية علاقة شركة خاصة مكلفة بصيانة صورة المترشح وإنما كان في علاقة واضحة ومباشرة مع علي بن فليس.

وتفيد ذات المعلومات إلى أنه تم تأجير فيلا كبيرة له بأولاد فايت لإقامته في الجزائر، علما أنه مقيم بفرنسا.

ولا تزال التحريات مستمرة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، من أجل الكشف أكثر عن تفاصيل أخرى وحول علاقة المعنى بمديرية المترشح للرئاسيات علي بن فليس.

وكانت مصالح الأمن قد تمكنت من إحباط مخطط لاختراق الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسيات علي بن فليس، و تم اكتشاف أن المخطط كانت تقوده قوة أجنبية، ونفذه أحد الناشطين في حملة المترشح حيث تم ايداع الحبس المؤقت.