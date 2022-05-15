المتهم وثق الجريمة في بث مباشر.. مقتل 10 أشخاص داخل سوبر ماركت بنيويورك

أطلق مراهق أمريكي يرتدي ملابس عسكرية النار من بندقية في سوبر ماركت في بوفال، نيويورك. مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين قبل الاستسلام للشرطة.

وقال مسؤولو الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهو أبيض كان يرتدي دروعًا واقية من الجسد. وملابسًا على الطراز العسكري عندما توقف عن العمل وبدأ في إطلاق النار على سوق توب فريندلي حوالي الساعة 2:30 مساءً. زتم بث الهجوم عبر كاميرا مثبتة على خوذة الرجل.

في وقت لاحق ، مثل أمام قاضٍ مرتديًا ثوبًا طبيًا ورقيًا وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة القتل العمدي.

“لقد خرج من سيارته. كان مدججا بالسلاح، كان لديه معدات تكتيكية، كان يرتدي خوذة تكتيكية. وقال مفوض شرطة المدينة، جوزيف جراماجليا في مؤتمر صحفي بعد ذلك، “كانت لديه كاميرا كان يبث ما كان يفعله”.

ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، تم بث إطلاق النار مباشرة على منصة البث Twitch لمدة دقيقتين على الأقل. قبل أن تنهي الخدمة بثه.

وقال جراماجليا إن المسلح أطلق الرصاص في البداية على أربعة أشخاص خارج المتجر وقتل ثلاثة منهم.

وأضاف جراماجليا أن أحد حراس الأمن داخل المتجر، وهو ضابط شرطة متقاعد من بوفالو. أطلق النار على المسلح وضربه ، لكن الرصاصة أصابت سترة المسلح المضادة للرصاص ولم يكن لها أي تأثير. وقال المفوض إن المسلح قتل بعد ذلك حارس الأمن.

وقالت شرطة بوفالو للتلفزيون المحلي الأمريكبي إنه تم إطلاق النار على 13 شخصًا. كان 11 من الضحايا أصحاب البشرة السوداء واثنان من البيض. وقالت السلطات إن أربعة من الضحايا كانوا موظفين في أحد المتاجر. وقال جراماجليا إن شرطة بافالو دخلت المتجر وواجهت المسلح في الدهليز.

في تلك اللحظة وضع المشتبه فيه البندقية على رقبته محاولا قتل نفسه. وخلالها تحدث اثنان من ضباط الدورية مع المشتبه به لإسقاط البندقية. وبالفعل ألقى البندقية، وخلع بعض معداته التكتيكية، واستسلم، واقتيد إلى الخارج حيث وضع في سيارة شرطة”.

أسوأ كابوس وشر خالص..

وقال رئيس بلدية بوفالو، بايرون براون: “هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يواجهه أي مجتمع، ونحن نتأذى ونشعر بالغضب الآن. لا يمكن حتى تفسير عمق الألم الذي تشعر به العائلات والذي نشعر به جميعًا الآن”.

وأضاف عمدة مقاطعة إيري، جون جارسيا: “كان هذا شرًا خالصًا. لقد كانت جريمة كراهية بدوافع عنصرية مباشرة من شخص ما خارج مجتمعنا”.

وقال متحدث باسم المركز الطبي لمقاطعة إيري (ECMC) إنهم يعالجون الناجين الثلاثة، والذين كانوا حاليًا في حالة مستقرة.

تم التعرف على المسلح المزعوم على أنه بايتون جيندرون البالغ من العمر 18 عامًا من كونكلين. وهي منطقة تقع على بعد 200 ميل (320 كم) جنوب شرق بوفالو في ولاية نيويورك.

مرتديًا ثوب المستشفى، مثل غيندرون أمام المحكمة مساء السبت بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. وأمر القاضي بوضع السجن المؤقت دون كفالة. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في الأسبوع المقبل.

وذكرت NBC News أن Gendron كان مسلحًا ببندقية نصف آلية وبندقية صيد وبندقية تم شراؤها جميعًا بشكل قانوني.

بعد ساعات من إطلاق النار، كان الحي، وهو أحد أفقر الأحياء في بوفالو. حيث شوارعه ضعيفة الإضاءة ومساكنه متهالكة، لا يزال يجتذب المواطنين.

وقد أغلقت الشرطة المبنى، الذي كان يصطف على جانبيه المواطنون. وحاصر شريط الشرطة الأصفر ساحة انتظار السيارات بالكامل.

وأصدر الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، بيانًا في ساعة متأخرة من مساء السبت. قال: “أنا والسيدة الأولى نصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم، والقلوب في جميع أنحاء هذا البلد مع أهل بوفالو”.

“ما زلنا بحاجة إلى معرفة المزيد عن الدافع وراء إطلاق النار اليوم حيث يقوم تطبيق القانون بعمله. لكننا لسنا بحاجة إلى أي شيء آخر لذكر حقيقة أخلاقية واضحة: جريمة الكراهية بدوافع عنصرية أمر مقيت”.

وأضاف. “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الإرهاب المحلي الذي يغذي الكراهية”.