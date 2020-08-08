المجاهد سومر عبد القادر في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد سومر عبد القادر، الأمين الوطني لمظمة المجاهدين والأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية وهران عن عمر يناهز 81 سنة.

وقد انضم المرحوم الى صفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957، وكان ينشط بالمنطقة الثامنة للولاية التاريخية الخامسة على الحدود الجنوبية الغربية.

وشارك الفقيد في عدة أحداث عسكرية رفقة المجاهدين والشهداء.

وبعد الاستقلال شارك في عملية ترسيم مؤسسات الدولة الجزائرية ووظف كإطار بشركة سوناطراك وشغل كعضو مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي .

وكان إطار بالمنظمة الوطنية للمجاهدين وذلك بشغله منصب أمين وطني، وامين ولائي لمنظمة المجاهدين لولاية وهران حتى وفاته.

وتميز المرحوم بمواقفه البناءة تجاه كل المراحل السياسية التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال.