المجاهد علي بودنت في ذمة الله.. وربيقة يعزي

انتقل إلى رحمة الله المجاهد, عضو جيش التحرير الوطني, علي بودنت, عن عمر ناهز الـ 89 عاما, حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد الذي يعد من مواليد 10 ديسمبر 1934 بعين زعطوط (ولاية بسكرة), كان قد التحق بصفوف الثورة التحريرية المظفرة كمسبل قبل أن تلقي سلطات الاحتلال الفرنسي القبض عليه ويحكم عليه بالسجن.

وبعد إخلاء سبيله سنة 1957, التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية السادسة التاريخية إلى غاية الاستقلال.

وأمام هذا المصاب الجلل, تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, الى عائلة الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة, داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.