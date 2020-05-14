المجاهد عمر بوداود يُشيع إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية

ووري جثمان المجاهد عمر بوداود، الثرى، اليوم الخميس، بمقبرة العالية بالعاصمة.

وحضر مراسيم تشييع الجنازة، المستشار برئاسة الجمهورية السيد عبد الحفيظ علاهم ممثلا لرئيس الجمهورية، والطيب زيتوني وزير المجاهدين، و فراد عائلته.

ونقلت وكالة الأنباء، تصريح لوزير المجاهدين، وعقب هذه المراسم، أكد فيه أن الفقيد كان في صفوف المقاومين و المناضلين ومجاهدي الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطنية التي كان شغلها الشاغل الوحيد هو الجزائر.

وأشار زيتوني،إلى أن عمر بوداود كان شخصية بارزة، من التاريخ الجزائري.

و كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه برقية تعزية لأسرة الفقيد أشاد فيها بدور الراحل خلال حرب التحرير الوطنية وبعد الاستقلال.

وإنتقل إلى رحمة الله، المجاهد عمر بوداود، السبت الماضي، عن عمر ناهز 95 سنة.