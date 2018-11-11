المجاهد مولود مني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، المجاهد مولود مني عن عمر ناهز 77 عاما.

وحسب ما علم لدى وزارة المجاهدين، المرحوم من مواليد 16 ماي 1941 بأمدوكال ولاية باتنة من كبار معطوبي حرب التحرير.

وقد التحق الفقيد بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عام 1958 ، ليكتشف أمره في أفريل من نفس السنة.

حيث سجن من قبل المستعمر الفرنسي إلى غاية جويلية 1959، ليواصل بعدها نضاله ضد المحتل الغاشم إلى غاية الاستقلال.

و غداة الاستقلال, كان المرحوم عضوا بجمعية 11 ديسمبر 1960.

وإثر هذا المصاب، بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية, ذّكر من خلالها بخصال المرحوم و كفاحه ابان الثورة ونضاله بعد الاستقلال.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الاثنين بعد صلاة الظهر بمقبرة بوروبة بالعاصمة.