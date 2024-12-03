المجر تُقدم منحة دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت المديريات المكلفة بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية في عدد من الجامعات عن فتح باب الترشح. لمنحة الدراسة في دولة المجر 2026/2025.

ووأكدت المديريات إن على الراغبين الترشح ايداع ملفاتهم مع ضرورة ترجمة الوثائق إلى اللغة الانجليزية عند مترجم معتمد .

ويتكون الملف من كشوف النقاط السنة أولى والسنة الثانية ليسانس. اما بالنسبة للماستر كشوف النقاط لسنة أولى والسنة الثانية والثالثة ليسانس و السنة أولى ماستر .

وتخص هذه المنحة الطلبة الحاصلين على المراتب الثلاثة في كل شعبة،الطلبة السنة الثالثة ليسانس من أجل الترشح للدراسة ماستر في دولة المجر الموسم القادم، وكذا طلبة السنة الثانية ماستر من أجل الترشح للدراسة الدكتوراه في الموسم القادم2025-2026