المجر يفتح برنامج “التأشيرة الذهبية”

قدمت المجر “برنامج المستثمر الضيف” الذي يسمح للمستثمرين العقاريين الأجانب بالحصول على إقامة لمدة عشر سنوات. من خلال استثمار ما لا يقل عن 250 ألف يورو في صناديق العقارات المحلية أو 500 ألف يورو في العقارات المجرية.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إلغاء نظام التأشيرة الذهبية السابق في عام 2017 بسبب مزاعم الفساد والمخالفات.

وقد حظيت هذه الخطوة بدعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان. لكن انتقدها المشرعون المعارضون الذين قالوا إنها تتعارض مع موقف الحكومة المناهض للمهاجرين.

وقد حظي إدخال “برنامج المستثمر الضيف” الذي يسمح للمستثمرين العقاريين الأجانب. بالحصول على تصاريح إقامة في هذا البلد بدعم من المشرعين في بودابست.

ويسمح “برنامج المستثمر الضيف” للأجانب بالحصول على إقامة لمدة عشر سنوات في هذا البلد. بشرط أن يستثمروا ما لا يقل عن 250 ألف يورو (270 ألف دولار) في صناديق العقارات المحلية. أو 500 ألف يورو في العقارات المجرية.