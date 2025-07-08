المجلس الأعلى للقضاء يصادق على مشروع الحركة القضائية

صادق المجلس الأعلى للقضاء، أمس الإثنين على مشروع الحركة القضائية الخاصة بالقضاة. بعدما اجتمع المجلس بتشكيله الموسّعة، لدراسة الحركة القضائية. التي ما يقارب 1000 حالة وفقا للمعايير الموضوعية المبيّنة في المادة رقم 51 من القانون العضوي 22-12 .

وجاءت دراسة والمصادقة على مشروع الحركة، بمقر المحكمة العليا بالأبيار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لسنة 2025، يوم أمس تحت رئاسة الطاهر ماموني الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد تكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب مصادر قضائية، فقد تضمّنت الحركة ترقيات إلى مناصب نوعية تمس عددا من رؤساء المجالس والنواب العامون. وأيضا تحويلات سيتم من خلالها تبليغ القضاة المعنيين عبر رسائل نصية قصيرة بدءا من اليوم الثلاثاء. كما سيتم الاعلان عن الحركة القضائية التي تمس النواب العامون ورؤساء المجالس عبر وسائل الإعلام الرسمية خلال الساعات المقبلة.

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