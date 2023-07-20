المجلس الأعلى للقضاء يعزل أربع قضاة ويبرئ ثلاثة في دورته التأديبية

فصل المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية التي انعقدت يومي الاثنين الى الثلاثاء في عدد من الملفات التي سيبت فيها المجلس التأديبي ، فيما تم تأجيل البعض من القضايا المطروحة إلى تاريخ لاحق.

وحسب مصادر النهار فإن الهيئة القضائية طرحت على طاولتها 14 ملفا تتعلق بإخطاء مهنية بدرجات متفاوتة، ارتكبها القضاة وأخرى تتراوح ما بين الإخلال بواجب التحفظ، فيما تم تبرئة 3 قضاة في نفس الجلسة.

وفي ذات السياق سلطت عقوبات على القضاة المخطئين، منها العزل من المنصب، كما تم تحويل قاض واحد للعمل في محكمة أخرى، مع نزع المنصب لقاض آخر وتوجيه توبيخ للقاضي “ع. ت” رئيس المحكمة التجارية بمجلس قضاء ورقلة.

وحسب ذات المصادر فإن قرارات العزل كن المنصب التي طالت القضاة الاربع شملت كل من “م.ر” رئيس غرفة بمجلس قضاء سطيف، “ي. خ”رئيس غرفة بورقلة “م. ي” قاضي الجنح بمحكمة الحجار ” عنابة”

و” ا.ف. ز” قاضية بمحكمة القليعة.

اما العقوبات الاخرى فشملت كل من القاضي “ط. ف”، بمحكمة سعيدة التي قرر المجلس في مداولته بالنقل التلقائي لها الى محكمة سبدو

كما تقرر نزع المنصب للقاضي “ص.ع. ا” رئيس غرفة بمجلس قضاء ورقلة، فيما تم توجيه توبيخ للقاضي

“ع.ت” رئيس المحكمة التجارية بورقلة

كما قررت ذات الهيئة القضائية تبرئة ثلاث قضاة من التهم المنسوبة اليهم ويتعلق الامر بالقاضي “ب.ع ا” رئيس غرفة بمجلس قضاء عين تموشنت و” ق. ه” رئيس غرفة بمجلس قضاء الشلف، فيما ينتظر الفصب في بقية الملفات لكونها مؤجلة.

ويشتغل المجلس الاعلى للقضاء بفعالية في هيئته التأديبية، بحيث فصل في عشرات الملفات منذ انتخاب الاعضاء الدائمين شهر أوت 2022، لكنه لم ينعقد في دورته العادية منذ شهر ديسمبر 2022، رغم ان قانونه الاساسي ينص على وجوب انعقاده كل ثلاثة اشهر على الأقل.

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