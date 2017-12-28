المجلس الأعلى للقضاء يوافق على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضيا

وافق، اليوم الخميس، المجلس الأعلى للقضاء على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضيا، حسب بيان لذات الهيئة النضامية.

وجاء هذا خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017، والذي ترأشه وزيع العدل حافظ الأختام نائب رئيس المجلس، الطيب لوح.

كما صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بشأن التظلمات المقدمة من طرف القضاة على إثر الحركة الأخيرة.

وهذا بعد دراسة معمقة له مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية وحالات التقرب العائلي يضيف البيان.

وأضاف المصدر، أنّ المجلس درس وفصل في مسائل مختلفة متعلقة بالمسار المهني للقضاة.