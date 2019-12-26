المجلس الدستوري يدعو المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر لإعداد حساب حملتهم الإنتخابية

أعلن المجلس الدستوري أنه على المترشحين للإنتخابات الرئاسية 12ديسمبر المنصرم إعداد حساب حملتهم الإنتخابية حسب مصدرها وطبيعتها مع إيداع الحسابات لدى المجلس.

وجاء في البيان أنه وحسب أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، فإنه ينبغي على المترشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019, أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية.

ويتضمن حساب الحملة الإنتخابية مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، وتودع الحسابات لدى المجلس الدستور.