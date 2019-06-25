المجلس الدستوري يستخلف المناصب الشاغرة بالمجلس الشعبي الوطني

قرّر المجلس الدستوري إستخلاف المقاعد الشاغرة بالمجلس الشعبي الوطني بسبب الوفاة أو الإستقالة.

حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 129 و182 الفقرة 2

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12_03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ 12 جانفي 2012.

الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد بابا علي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديموقراطي.

الدائرة الإنتخابية تمنراست بسبب الوفاة وبعد الإستماع إلى العضو المقرر وبعد المداولة.

تقرر أن يستخلف النائب المتوفي محمد بابا علي بالمترشح عبد العالي عبد القادر.

وبمقتضى القانون العضوي رقم 02_12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرة أبناء الشعب الدائرة الإنتخابية الجلفة.

بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، تقرر إستخلافه بالمترشح عبد اللاوي مروان.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب سيد احمد فروخي المنتخب في القائمة حزب جبهة التحري الوطني الدائرة الانتخابية الجزائر.

بسبب الإستقالة في 4 مارس 2019 وإعلان حالة الشغور بتاريخ 4 أفريل 2019، تقرر إستخلافه بالنائب إلياس سعدي.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي العسكري المنتخب في قائمة جبهة القوى الإشتراكية الدائر الإدارية بومرداس.

بسبب الإستقالة يوم 17 مارس 2019 تقرر استخلافه بالمترشح بوعلام شماعلة.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لويزة حنون المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة.

في 28 مارس 2019 تقرر استخلافها بالمترشحة حسيبة قرنان.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نادية شويتم زوجة بوبغلة المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الإنتخابية الجزائر.

بسبب الإستقالة يوم 28 مارس تقرر أستخلافها بالمترشحة كنزة سكري.

وبناء على التصريع بشغور مقعد النائب رمضان تعزيبت المنتخب في قائمة حزب العمال الدائرة الإنتخابية الجزائر بسبب الإستقالة.

يوم 28 مارس تقرر إستخلافه بالنائب عادل محمودي.

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خالد تزرارت المنتخب في القائمة حزب جبهة المستقبل الدائرة الإنتخابية بجاية.

بسبب الإستقالة يوم 3 مارس 2019 تقرر استخلافه بالنائب كريم بوراي.