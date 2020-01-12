المجلس الرئاسي الليبي يسجل خروقات بعد دقائق من وقف اطلاق النار

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،إنه سجل خروقات من قبل المليشيات المعتدية في محورين بعد دقائق من وقف اطلاق النار.

وأوضح، بيان من المجلس الرئاسي الليبي، أنه تم رصد خروقات في محوري صلاح الدين ووادي الربيع.

وجدّد المجلس،التزامه بوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة التزام رعاة الاتفاق وبعثة الأمم المتحدد للدعم في ليبيا،بتطبيقه على نحو أمثل.

مضيفا “وألّا يستهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها”.

وذكّر المجلس، بموقفه الثابت،بأن انسحاب المعتدي يجب أن يكون من حيث أتى،وهو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة لوقف اطلاق النار.

تابعا ” وانه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الخروقات في حال تكرارها وأن رده سيكون عنيفا وقاسيا”.