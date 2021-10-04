المجلس الشعبي.. الجزائر لا يمكن أن تنثني أمام محاولة يائسة للتقليل من شأنها

استنكر، المجلس الشعبي الوطني كل التصريحات التي أدلى بها، رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي تهجم من خلالها على الجزائر. حيث قال “يستنكر المجلس استمرار مستعمر الأمس بالتهجم على تاريخ الجزائر كانت عرضة لمشروع استيطاني وغزو همجي مهول”. و”الذي قادته ونفذته قوة إجرامية كادت تظفر بمرادها الآثم، لولا أن أرغمتها عزيمة رجال صادقين على الهزيمة صاغرة مدحورة”.

وقال المجلس في بيان رد فيه على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون، إن الجزائر ينبثق وجودها من فجر التاريخ. وأضاف البيان ذاتها، و”لم تكن يوما هينةً إلى الحد الذي يجعلها عرضة للتدنيس أو المساومة”.

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وعبر المجلس،عن امتعاضه من هذه التصريحات،التي “تشنج العلاقات بين البلدين وترهن بالفعل ما كان يمكن أن يؤدي لتعاون متميز بينهما”. مشددا على أن الجزائر الجديدة،بقيادة رئيسها،عبد المجيد تبون، ماضية بتعزيز استقلالها،الذي انتزعته بقوة وكفاح وبتضحيات شعب قدم الملايين من الشهداء.

وأشار البيان، أن الجزائر، بنت سياستها الخارجية على ما استلهمته من مبادئ الشرف التي آلتها على نفسها طيلة كفاحها. مردفا “فالجزائر لا يمكن أن تنثني أمام محاولة يائسة للتقليل من شأنها،محاولة ليست أكثر من حملة انتخابية استوقدت خطابها الهزيل”. تابعا “من مغالطات تعمل على توجيه الرأي العام الفرنسي والتستر على الأزمات الحقيقية التي يعيشها هذا البلد داخليا وخارجيا.”

وأكد المجلس الشعبي الوطني، أن التصريحات المنسوبة لماكرون، “لا تُخفي سوى نية لتدخل سافر في شؤون دولة مستقلة كاملة السيادة”. وتابع البيان أن الجزائر لها كلمتها ووزنها في المحافل الدولية وتتعامل مع شركائها وجيرانها من منطلق الندية داخل أطر حددتها الأعراف. والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وعبر المجلس عن اعتزازه بالجيش الوطني الشعبي “الذي صان وديعة الشهداء وأبقى الجزائر، بجاهزيته ويقظته، بمنأى عن خطر وشرور المتربصين”. وتابع “ضاربا بقوة على كل يد تريد بالجزائر أو شعبها سوءَ، مانحا لدولته وشعبه أسباب الشعور بالعزة والثقة بالنفس”.

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