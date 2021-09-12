المجلس الشعبي الوطني: إثبات عضوية 3 نواب جدد

أثبثت لجنة الشؤون القانونية لدى المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عضوية ثلاث نواب جدد.

وحسبما أفاد به بيان المجلس، فقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اليوم الأحد اجتماعا برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة.

وتم إثبات عضوية مخلوفي سميرة لاستخلاف المترشحة الفائزة موالفي سامية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بجاية.

وكذا النائب بن يوسف صالح المترشح المؤهل لاستخلاف هشام سفيان صلاواتشي في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الشلف. الذين لم تثبت عضويتهما بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة يوم 08 جويلية، بسبب قبولهما وظيفة في الحكومة.

بالإضافة إلى يعقوبي بن اعمر المؤهل لاستخلاف النائب دومة نجية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بعد شغور منصبها بسبب الوفاة.

وستعد اللجنة ستعد تقريرا حول إثبات عضوية النواب الثلاثة تمهيدا لعرضه أمام نواب المجلس للمصادقة عليه بجلسة يوم غد الاثنين.