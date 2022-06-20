المجلس الشعبي الوطني..التصويت على 3 نصوص قانونية غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء في جلسة عامة، مخصصة للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية.

وفي بيان للمجلس اليوم الاثنين، تتمثل هذه النصوص القانونية في مشروع قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق لـ 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.

بالإضافة الى مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة،ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق لـ 13 مايو 2007، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

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كما أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن التحديات الراهنة تتطلب نظرة متكاملة بين مجالات التنمية وسوق الشغل.

وأكد أنها من الخيارات التي باتت واضحة من خلال جملة القوانين. التي صار لزاماً أن تتكيف مع الدستور الذي زكّاه الشعب الجزائري.

وخلال كلمته في اليوم البرلماني الموسوم بـ “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”. ذكر رئيس المجلس بأنّ الرؤية الجديدة التي تضمنها برنامج عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تعتمد على اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي.

وأضاف أن معرض الجزائر الدولي أبرز ثمار هذا التوجه وأكد وجاهة الخيارات المُعتمدة.

وتابع بوغالي موضحا أن الجزائر سطّرت استراتيجية للتشغيل تدخل ضمن رؤية متكاملة تحقق التنمية. وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتخلق بالتالي فرصا جديدة للتشغيل.

وحذر في هذا السياق، من الاعتماد المطلق على الريع البترولي. ودعا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على سياسة محكمة للتشغيل.

وبالمناسبة لفت رئيس المجلس إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار سيفتح آفاقا لخلق الثروة بالمجالات التي يمكن للجزائر أن تخوضها. وهو ما يعني، كما قال، خلق المزيد من الفرص للتشغيل الذي يتطلب تفتحا على المورد البشري. خاصة من فئة الشباب الجامعي الذي يجب أن يتشبع ثقافة المقاولاتية.

ولم يفت بوغالي أن يجدد الدعوة في كلمته إلى الانخراط في مسعى لم الشمل وجمع الكلمة. ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية واعتبر ذلك ضروريا لضمان الأمن والاستقرار. في عالم يعجُ بتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بمواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي.

وفي الأخير، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الاستقلال. شدد رئيس المجلس على أن الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها. وقال بأنها عصية على الإملاءات إلا ما يُمليه عليها واجب الوفاء للمبادئ، مضيفا بأنه حيث يكون الحق تكون مصلحة الجزائر.

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