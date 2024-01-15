المجلس الشعبي الوطني يُقدم مساعدات إلى الشعب الفلسطيني

إستقبل المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري بالبليدة، مساعدات إنسانية، مقدمة من طرف المجلس الشعبي الوطني لفائدة الشعب الفلسطيني.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري على صفحته في فايسبوك، تتمثل المساعدات في حليب أطفال ومستلزمات طبية مختلفة.

وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هذه العملية، وتنقل إلى مقر المخزن، بالبليدة.

بالإضافة إلى حضور رؤساء المجموعات البرلمانية، ونواب المجلس الشعبي الوطني، ووالي ولاية البليدة إبراهيم أوشان. وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة إبتسام حملاوي.