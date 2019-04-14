المجلس العسكري السوداني يعلن تأييده تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، عن تأييده تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، فإن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يدعو القوى السياسية والاحزاب المعارضة، لتقديم مقترحاتها بشأن الفترة الانتقالية، خلال أسبوع.

وكان المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، قد أعلن يوم أمس السبت، عن تشكيلته الرسمية الجديدة.

حيث تم تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس، ومحمد حمدان دقلو نائبا له.

كما أعلن أن المجلس العسكري، يضم قادة وحدات، في الجيش السوداني.

وقدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح عبد الله قوش، استقالته من منصبه مساء أمس.

وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف ونائبه.

يذكر أن تحالف “الحرية والتغيير” المعارض في السودان، قد أعلن عن مواصلة الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، حتى يتم تحقيق مطالب الثورة.